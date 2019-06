Mi Banda Sonora con Julián Caicedo

Julián Caicedo comenzó su carrera en la actuación, motivado por un amor de infancia. Su mamá lo inscribió a una academia porque no quería que se quedara en casa sin hacer nada, la idea no le gustó mucho a Julián y decidió quedarse porque la niña que le gustaba estudiaba ahí y podía compartir más tiempo con ella.

Lea también: Mi Banda Sonora de William Bustos Martínez

Durante su carrera artística ha participado en novelas que han sido un éxito en nuestro país como “Las muñecas de la mafia”, “La selección”, “Loquito por ti” entre otras. Julián nunca se imaginó ser actor, pero con el tiempo se dio cuenta que era lo suyo. Además de la actuación es amante de los boleros, el metal y el rock.

Conozca las canciones que han marcado la vida de este gran actor:

El diablo y yo-Bienvenido Granda

Cali pachanguero-Grupo Niche

El cantante-Héctor Lavoe

Step by step-The New Kids on the Block

De pies a cabeza-Maná

Conciencia-Gilberto Santa Rosa

Come as you are-Nirvana

Ay qué dolor-La Derecha

One-Metallica

Freak on a leash-KoRn

If you can´t say no-Lenny Kravitz

Thriller-Michael Jackson

Boquita de caramelo-Los Hispanos