El Pulso del Fútbol, 18 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los bajos índices de asistencia que se han presentado en la Copa América de Brasil y los que se pueden presentar en el mismo torneo, el próximo año. Óscar dijo “si así es aquí en Brasil, como será en Colombia y Argentina, creo que no es bueno que haya tantos kilómetros de diferencia entre un país y otro. Menos mal que Brasil ganó su primer partido, porque donde quede afuera, se acaba la Copa América”. Sobre el tema César complementó “es que la gente aquí está más preocupada por el Brasileirao y no les parece atractivo un partido entre Qatar y Paraguay en el Maracaná, donde solo fueron 18 mil personas”.

Otro de los temas tuvo que ver con las diferencias en el juego que tienen James Rodríguez y Carlos “El pibe” Valderrama. Según César “al “Pibe” lo vi hacer muy pocas veces pases de cuarenta o cincuenta metros, él era más un jugador de pase filtrado y casi nunca remataba al arco, en cambio James si es goleador”. Por su parte Óscar destacó “es que son muy distintos, James tiene media distancia. Además, uno es zurdo, el otro es derecho, la verdad es que son muy diferentes”.

Además opinaron acerca de las opiniones y comparaciones entre el ex entrenador de la Selección Colombia José Pékerman y el actual técnico Carlos Queiroz. Para César “hubo un tweet de Steven Arce que decía que no hay que darle palo a Pékerman, para reconocer lo de Queiroz y estoy de acuerdo, Pékeman nos dio mucho”. Asimismo Óscar resaltó “hay gente que le tiene odio a Pékerman, pero nosotros no. En hora buena por Pékerman, quien metió a la Selección Colombia en el corazón del país”.

