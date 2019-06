Monseñor Gutiérrez: El celibato no forma parte del sacerdocio

Uno de los obispos más tradicionales de Colombia, monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, afirmó hoy que si la Iglesia Católica abre sus puertas para tener sacerdotes casados “no será el fin” de esta religión, aunque sí una reforma muy profunda, tras recordar que el celibato no forma parte del sacerdocio, pues no es un dogma de fe, sino un reglamento actual de la Iglesia.

El tema surge por la posibilidad de que el Papa Francisco decida en octubre sobre la posibilidad de que los sacerdotes se puedan casar y formar familia, para que junto con ella vayan a zonas alejadas como la Amazonía. Un tema sobre el cual dice Monseñor se puede especular, pero la última palabra la tiene el Papa.

“Esperemos lo que diga el Papa”, señaló al explicar que se ha citado a un sínodo en donde participarán que, a sacerdotes especializados, historiadores y teólogos que le brinden conceptos sobre si es pertinente el cambio o no.

Sin embargo, señala que podría ser más fácil decidir que las mujeres sean incluidas en la vida sacramental.

“Yo creo que eso puede ser un poco más fácil en el momento en el que el Papa integre a la mujer en la vida sacramental. también, nosotros podemos hablar (…) pero esperemos lo que diga el Papa”, insistió.

Pero ante la pregunta sobre hasta qué posición jerárquica podría avanzar la mujer, señaló lo siguiente: “La iglesia no nació ayer, ni antes de ayer, la iglesia tiene una historia y por consiguiente el Papa no se va a precipitar. No vamos a tocar nada intocable, simplemente el papa dirá y nosotros lo seguiremos. (…) tendremos un cambio grande pero no se va a desbaratar la iglesia”.

