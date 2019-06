El Pulso del Fútbol, 17 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz y el tipo de proyecto que quiere desarrollar en la tricolor. César dijo “es muy importante lo que llegó a hacer Queiroz, es cierto que encontró un grupo unido que ya venía desde la época de Pékerman, pero se vio una Colombia que presiona al rival y que tiene mucha dinámica”. Sobre el tema Óscar opinó “creo que para cualquier entrenador es importante tener tiempo de trabajo y estoy de acuerdo en que lo que ha hecho Queiroz, no tapa lo que hizo Pékerman”.

Otro de los temas tuvo que ver con la competencia que hay en la delantera de la Selección Colombia entre Falcao García y Duván Zapata. Según César “hice un sondeo y los resultados dicen que la gente aun prefiere a Falcao, por encima de Duván Zapata. Creo que los hinchas respetan mucho a Falcao y están agradecidos por lo que ha hecho”. Por su arte Óscar destacó “la gente quiere y respeta a Falcao, pero Duván Zapata viene con mucha fortaleza detrás de él”.

Además opinaron acerca de la labor del entrenador Hernán Darío “Bolillo” Gómez con la Selección de Ecuador y la derrota que sufrió su equipo en el debut de la Copa América. Para César “El bolillo ya ha estado en tres mundiales como entrenador y en otros dos como asistente técnico, él no es un aparecido y ecuador tampoco tiene una nomina que se pueda comparar con la de Uruguay”. Asimismo Óscar resaltó “Bolillo no tiene equipo en Ecuador, me parece que a Ecuador le faltó trabajar en la renovación de esa gran generación que tuvo”.

