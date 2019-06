El Pulso del Fútbol, 14 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las críticas de algunos aficionados, con respecto al nivel mostrado por el Junior en la final de la Liga Águila y la participación del ex entrenador del club Luis Fernando Suárez en el título. César dijo “si a un jugador que no jugó un solo minuto y que siempre estuvo en la banca, le entregan medalla cuando su equipo queda campeón, no veo porque no puede celebrar también el técnico Suárez el título del junior”. Sobre el equipo de Barranquilla Óscar opinó “creo que Comesaña si le cambió un poco la cara al Junior cuando llegó, pero la verdad es que la final estuvo para dormirse”.

Otro de los temas tuvo que ver con la pregunta de un oyente, la cual indagaba ¿por qué Brasil en la época de Pelé y sus grandes figuras no había podido ganar la Copa América? Según Óscar “pasa lo mismo que ahora con Messi, a lo mejor tenían muy buen equipo, pero había detalles que no les permitían ser campeones. Como es un torneo corto, en un momento se puede perder un partido y quedar eliminado”. Por su parte César respondió así “yo le pregunté a Fernando Niembro y él me dijo que a lo mejor no le “paraban bolas”, porque los brasileños siempre están más pendientes de su campeonato interno, que de la Copa América o la Libertadores”.

Además opinaron acerca de la lluvia que ha azotado el sector de Salvador Bahía, las cuales no le permitieron a la Selección Colombia hacer el reconocimiento del campo de juego del estadio Arena Fonte Nova. Para Óscar “esta es una situación que a mí sí me preocupa, porque los jugadores tienen que ver el escenario en el que van a jugar y reconocerlo antes del partido”. Asimismo César destacó “siempre es importante que los jugadores puedan pisar el campo en el que van a jugar y ver la iluminación que va a tener el estadio”.

