Coronell sobre Semana: Tenemos más cosas para seguir que para separarnos

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Alejandro Santos Director de Semana y Daniel Coronell, Columnista de dicho medio, entregaron sus puntos de vista sobre la polémica que se presentó en el país por no haber revelado la información sobre el supuesto retorno de los falsos positivos, información que fue publicada por The New York Times.

En un primer lugar habló Daniel Coronell, quien aseguró que “que la principal lección que deja este episodio, es que los periodista y los medios estamos más sometidos al escrutinio de los ciudadanos, ahora más que en cualquier momento de la historia”.

A su turno Alejandro Santos, Director de Semana, indicó que este episodio dejó varias reflexiones para el periodismo colombiano como que “hay mucho espacio tolerancia y respeto por la libertad de opinión y expresión y se vio como este episodio que generó toda controversia y un proceso autocritico importante”.

Los dos (Coronell y Santos) coincidieron que el periodismo se construye desde procesos autocríticos y no de consensos y que la relación dentro de la revista no quedó fracturada pese al retiro y reintegro del Daniel como columnista.