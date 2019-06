El Pulso del Fútbol, 11 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el precio de las boletas, para el partido de vuelta de la final de la Liga Águila, entre Deportivo Pasto y Junior. César dijo “el precio para el partido de Colombia contra Panamá si era absurdo, se les fue la mano y no tenía ninguna proporción, pero creo que boletas de 20 mil pesos a 220 mil, si se ajustan para una final del fútbol colombiano”. Sobre el tema Óscar opinó “no creo que deba haber quejas sobre los precios, la de 20 mil pesos es en sur, y desde sur también se ve el partido. Además de noche no les da el sol a los de oriental”.

Le puede interesar también: “Me va bien aquí porque conozco como a nadie al Junior”: Julio Comesaña

Otro de los temas tuvo que ver con el Mundial Femenino de la FIFA y la importancia que debe tener, de acuerdo con el nivel que se ha mostrado. Según Óscar “hay que estar muy pendiente del Mundial Femenino, yo sé que Argentina quedó 0-0 frente a Japón y que Canadá le ganó 1-0 a Camerún. Y también le cuento que hay chicas nuevas que han mostrado un buen nivel y ojalá Colombia algún día llegue a tener un juego así”. Por su parte César destacó “la audiencia en el partido inaugural del mundial femenino fue de 9.83 millones de espectadores y la del mundial masculino tuvo más de 600 millones. Esto demuestra que no se le puede pagar lo mismo que a James, Neymar y Messi, a las chicas”.

Le puede interesar también: Posiciones, goleadoras y resultados del Mundial Femenino

Además opinaron acerca del debut de la Selección Colombia en la Copa América, el próximo sábado frente a Argentina y las diferencias entre el planteamiento de Carlos Queiroz y José Pékerman. Para Óscar “no se sabe si le vamos a ganar a Argentina y el hecho de que a Queiroz le esté yendo bien en el inicio, no indica que vamos a olvidar todo lo que hizo Pékerman, que aunque no le ganó a Argentina, si nos hizo crecer”. Asimismo César resaltó “los dos son muy buenos técnicos, pero creo que Brasil y Argentina nos llevan ventaja, pero esto es fútbol y se le puede ganar a Argentina, así como en el 87, cuando ellos tenían a Maradona”.

Le puede interesar también: Terna arbitral chilena para el juego Argentina - Colombia

No olvide escuchar el audio del programa.