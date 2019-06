¡El mejor profesional de la salud en Latinoamérica es Colombiano!

Desde niño sabía que sus capacidades estaban destinadas para seguir los pasos de su padre el médico, Francisco Parra. Pedro ingresa a estudiar Medicina en la Universidad San Martín de Cali y por diversos motivos, años más tarde realiza transferencia a la Universidad libre, de dónde obtiene su título como Médico General.

Durante su carrera ha venido trabajando en el mejoramiento de la salud cardiovascular donde día a día en Colombia esta enfermedad ha aumentado. Hace unos días la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica lo reconoció con el ‘Prinze to the Medical by Achivement for a Better Life’, con un premio a la labor de contribuir y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.