A propósito del fallo, el ex ministro Guillermo Rivera, llama la atención sobre el hecho de que no se ha dicho que la Corte no tocó el artículo 34 del Código de Policía que restringe los consumos en los entornos escolares, que es un límite concreto que trae esa norma.

Precisó que lo que hace la Corte Constitucional es reprochar la prohibición genérica del Código de Policía, y reiterar que en una democracia no se puede convertir en regla general la restricción de la libertad.