Fallo de la Corte sobre licor y drogas: las caras de la moneda

En Hora 20 un análisis a la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso normas del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y de sustancias sicoactivas en espacios públicos.

El fallo de los jueces constitucionales ha generado una gran controversia entre quienes defienden la posición de la Corte y entre quienes, como los alcaldes y políticos, ven con preocupación el efecto sobre el aumento de la adicción y de los índices de violencia. Los alcaldes de Bogotá y Barranquilla cuestionaron la decisión por ir en contra de los derechos de los niños.

Pese a que la caída de los dos artículos del Código pone en riesgo el decreto que prohíbe el porte de la dosis minina de drogas, el presidente Duque anunció que lo seguirá aplicando y que no descansará un solo minuto para cerrar las ‘ollas’ de microtráfico y liberar los parques y los entornos escolares de la droga.

Pero otra es la visión de la presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortiz, quien reiteró la defensa del derecho al libre desarrollo de la personalidad e hizo consideraciones como esta:

"Para proteger a los niños no necesariamente se los protege prohibiendo una conducta individual, el consumo de sustancias psicoativas y de alcohol". Aunque reconoció que puede ser un fallo impopular.

Diversas lecturas

El ex ministro Guillermo Rivera, a propósito del fallo, llama la atención sobre el hecho de que no se ha dicho que la Corte no tocó el artículo 34 del Código de Policía que restringe los consumos en los entornos escolares, que es un límite concreto que trae esa norma.

Precisó que lo que hace la Corte Constitucional es reprochar la prohibición genérica del Código de Policía, y reiterar que en una democracia no se puede convertir en regla general la restricción de la libertad.

Samuel Hoyos, ex congresista del Centro Democrático, dice que habrá que ser más precisos en la restricción al consumo de adictivos para que la norma no abarque actividades de esparcimiento como el consumo de una cerveza en un paseo familiar a un parque.

Agregó que los adictos son enfermos y deben recibir la ayuda del Estado. “Nada más contrario al libre desarrollo de la personalidad que tener una adicción”, dijo.

Desde la visión del profesor Jairo Libreros, en su fallo la Corte fue coherente y siguió la línea jurisprudencial que estableció en 1994 el magistrado Carlos Gaviria Díaz en materia de libertades del ciudadano.

“Si llegamos a tener un Estado paternalista que califica lo bueno y lo malo de las personas, nos van a encerrar en las casas”, dijo.

Poly Martínez, columnista de Semana y corresponsal del diario ABC, pone de presente que el mayor número de muertes viene de accidentes provocados por el alcohol.