Según Darcy Quinn, en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, desde hacía 20 años el Partido Conservador no tenía candidato para esa región y esta vez la pelea esta dura pues están buscando el apoyo del uribismo frente a esa candidatura, apoyo que también esperaba el ex alcalde Aníbal Gaviria a pesar de ser liberal y de tener a su lado al también ex presidente César Gaviria.