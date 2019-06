El Pulso del Fútbol, 6 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la eliminación de Millonarios y las causas que llevaron a esta debacle. César dijo “algunos aficionados protestan por la falta del punto invisible en los cuadrangulares y creo que es justo para el líder tener esa ventaja, pero Millonarios no quedó eliminado por eso, quedó eliminado porque tuvo pánico, miedo y fue cobarde cuando América le empató el partido”. Sobre el tema Óscar opinó “es que lo del América ayer en El Campín no fue un palo, fue un palazo y para mí, lo de Millonarios fue un fracaso este semestre”.

Otro de los temas tuvo que ver con la falta que le hizo Wuilker Faríñez al conjunto embajador, en el partido decisivo de los cuadrangulares finales de la Liga Águila. Según César “Faríñez es un buen jugador de Millonarios, pero creo que no le hizo falta. Creo que la figura de ayer fue Ramiro Sánchez y no tuvo nada que ver en los goles del América”. Por su parte Óscar resaltó “si hizo falta y no solo por todo lo que ha tapado en Millonarios, sino porque en todo el semestre fue un líder y un jugador muy importante”.

Además opinaron acerca del nivel del arquero del América de Cali Arled Cadavid y su importancia en algunos momentos del partido frente a Millonarios. Para Óscar “cada vez que lo han puesto, ha respondido, me parece que es un muy buen arquero y ha mostrado un buen nivel”. Asimismo César destacó “ayer, las dos únicas llegadas que tuvo Millonarios en el segundo tiempo, las tapó. Yo también creo que es un muy buen arquero”.

