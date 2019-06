El Pulso del Fútbol, 5 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el resultado positivo de la contramuestra del portero Álvaro Montero en el caso de doping por Isometepteno. César dijo “ese es el problema, en este país condenan sin tener pruebas y decimos que la gente es culpable sin que hay sido juzgada, yo ya había dicho en este programa que no todo positivo es doping”. Sobre el tema Óscar opinó “no conozco a ningún deportista que se lo haya culpado de doping, que salga ahí mismo y diga, sí, yo me dopé. Eso por lo general sucede muchos años después o a veces ni sucede”.

Otro de los temas tuvo que ver con la posible llegada del argentino Alfredo Berti al banquillo del América de Cali y la proyección que tiene como entrenador del equipo escarlata. Según Óscar “a Berti lo conozco como jugador, cuando pasó por Newell’s, por Atlas de México e incluso en su paso por la Selección Argentina, pero como entrenador no lo conozco”. Por su parte César destacó “como jugador fue muy bueno y ahora solo queda esperar que tenga una buena labor con el América”.

Además opinaron acerca del horario del partido entre Millonarios y América, por la última fecha de los cuadrangulares de la Liga Águila y la molestia que esto generó en el entrenador Jorge Luis Pinto. Para césar “Pinto no puede salir a criticar las decisiones que tomaron sus propios dirigentes, si ellos autorizaron ese horario, él lo tiene que aceptar”. Mientras que Óscar resaltó “un oyente escribió y decía lo mismo, es que ellos autorizaron y ahora les toca comerse su propio cocinado y yo estoy totalmente de acuerdo con él”.

No olvide escuchar el audio del programa.