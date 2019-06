Mi Banda Sonora con Jairo Alonso Vargas

Jairo Alonso Vargas desde pequeño le causó curiosidad saber cómo funcionaban los micrófonos, veía a los locutores como seres extraterrestres, se imaginaba estar en un estudio de radio y con su voz cautivar a los colombianos, con el tiempo lo logró. Durante su adolescencia conoció al amor de su vida la cual formo una hermosa familia.

Uno de los momentos más duros para Vargas fue la muerte de su esposa, la cual lo llevo a una depresión bastante fuerte. Con el tiempo logró salir de ello. Jairo fue coleccionista de música, soldados de plomo y pesebres era uno de sus hobbies favoritos, también era amante del rock and roll, de las baladas y los boleros.

El viernes 31 de mayo falleció uno de los mejores presentadores y locutores de nuestro país. Su legado sigue en cada corazón de todos los que disfrutaron de su voz, en A Vivir que Son dos días le rendimos un homenaje a este maravilloso hombre y extendemos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos.

Conozca las canciones que marcaron la vida de este gran hombre:

Jailhouse Rock-Elvis Presley

Blue suede shoes-Elvis Presley

Tu cabeza en mi hombro-Enrique Guzmán

Lonely boy-Paul Anka

Acompáñame-Enrique Guzmán

Only you-The Platters

Strangers in the night-Frank Sinatra

Never can say goodbye-Gloria Gaynor

Love´s Theme-Barry White

Lady-Kenny Rogers

Total-Celio González

Los aretes de la luna-Vicentico Valdés & La Sonora Matancera

Me gusta-La Sonora Matancera

Reloj-Lucho Gatica

Inolvidable-Tito Rodríguez

Sin ti-Los Panchos.

Como fué-Beny Moré

Periódico de ayer-Héctor Lavoe

Una aventura-Grupo Niche

Voy a extrañarte-Andrés Cepeda