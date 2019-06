Mi Banda Sonora con Manuel José Chávez

Desde niño se inclinó por la actuación, arte que empezó a dominar con habilidad desde la serie De pies a cabeza. Sus padres siempre le exigían estar haciendo algo, su madre siempre le inculco la música, pero con el tiempo el bogotano se dio cuenta que la actuación era lo suyo.

A los 15 años decide irse a vivir solo, no le iba muy bien en el colegio y como castigo su madre le puso a pagar mes a mes su educación. Manuel José es amante del teatro tanto como la televisión, aunque admite que en las dos se manejan técnicas muy diferentes.

Durante tres años estudió en Paris, volvió a Colombia a seguir actuando en producciones como Edipo alcalde, “La toma de la embajada”, “Soñar no cuesta nada”, “Dios los junta y ellos se separan”, “Pura Sangre entre otras.

Para este 2019 el Bogotano actuará en dos grandes proyectos “Bolivar” y “Fuera del Tiempo”.

Conozca las canciones que marcaron la vida de este gran actor:

No one to depend on-Carlos Santana

Los verbos-Los Petit Fellas

En la ciudad de la furia-Soda Estereo

Love song-The Cure

Rotos-Diamante eléctrico

Hella good-No Doubt

I put a spell on you-Nina Simone

Personal Jesus-Johnny Cash

Cerca de la revolución-Charly García

Feeling Good-MUSE

Tu tren se va-Robi Draco Rosa

Sister-The Black Keys

Something about us-Daft Punk

Asleep from day-Chemical Brothers