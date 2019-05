Ceballos: Es urgente reforma para evitar que narcos eludan la extradición

El alto comisionado para La Paz, Miguel Ceballos, resaltó que al no pasar las objeciones presidenciales quedó vulnerable el ejercicio que iba a realizar esta oficina de revisar las listas de quienes van a entrar o no la JEP, la barrera que querían poner frente a los colados o narcotraficantes que quieren hacerse pasar como desmovilizados de las Farc.

“Hay una gran preocupación en el Gobierno, las objeciones presentadas por el presidente Duque no deben ser interpretadas como un desgaste o como una pérdida de tiempo, todo lo contrario, el país hoy con el caso Santrich y con el de otros colados que yo he podido excluir de las listas, se da cuenta y es consciente de que cuando un presidente se basas en sus principios para presentar unas preocupaciones válidas, hay que hacerle caso, tristemente en el Congreso no discutieron una a una las objeciones, decidieron botarlas en bloque”, manifestó.

Así mismo, El Alto Comisionado para La Paz señaló que es un gran problema que se viene y por el cual el presidente Duque seguirá insistiendo. “Quedó abierta la posibilidad de que personas que no siendo de las Farc puedan acudir a la JEP para decir verdad relacionada con el conflicto y sean excluidos de la extradición”, puntualizó.