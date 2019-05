Magistrado Lizarazo: Las razones de la Corte para hundir las objeciones

El magistrado ponente de la decisión de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, afirmó en 6AM Hoy por Hoy, las razones por las que fueron rechazadas las objeciones a la JEP.

“Cuando de nuevo vuelve el expediente, una vez culminado el trámite del segundo debate de objeciones en el Congreso, la Corte se enfrenta al problema jurídico de establecer si existía o no la competencia de la corte para ejercer control, de nuevo, sobre algo que ya había revisado en el pasado. Sin embargo, el problema jurídico se resuelve luego de establecer previamente si el proyecto había sufrido o no modificaciones como consecuencia de ese trámite legislativo”, señaló.

Además, Lizarazo explicó que a partir del informe del presidente del Congreso, la Corte Constitucional se concentró en establecer si la votación del Senado, en relación con la ponencia de las objeciones, había insistido o no en el proyecto de ley, teniendo en cuenta que la votación requerida para la insistencia es de la mitad + 1 de los integrantes de la corporación.

Finalmente, el magistrado señaló que la Corte lo que establece es que las curules de los congresistas, que no se posesionan, quedan vacantes en forma temporal y no pueden ser reemplazadas hasta que no se configure una nueva causal. “Las causales pueden ser de falta temporal o de falta absoluta, como por ejemplo la perdida de investidura por no haberse posesionado”, puntualizó.