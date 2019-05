Ernesto Macías: "Santrich no puede posicionarse en la cárcel"

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, se pronunció sobre la decisión que tomó el Consejo de Estado de no quitarle la curul en el Senado a Jesús Santrich.

“Mientras esa persona no sea condenada, la investidura la tiene, distinto sería que venga una condena y ahí si no se podría posesionar y la silla quedaría vacía. Así no nos guste, esa es la realidad, y el Consejo de Estado está fallando en derecho”, aseguró Macias.

Vea también: Decisión sobre fuero a Santrich no corresponde a Consejo de Estado

Así mismo, el Senador señaló que Jesús Santrich no se podría posesionar desde la cárcel.

“Eso no se puede hacer, la posesión debe hacerce en el Congreso. En la cárcel hay una circunstancia que lo impide y lo prohíbe”, puntualizó.

Vea también: Rechazan recusación en el caso Santrich

Finalmente, frente al futuro de las objeciones presidenciales contra la Ley Estatutaria de la JEP que se discutirá hoy en la Corte Constitucional, el senador señaló que “el presidente Iván Duque ha dicho que el sanciona en el momento que le llegue el proyecto”.