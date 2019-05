Hiperinflación en Venezuela, otra muestra de la incompetencia del régimen

El Banco central de Venezuela reconoció que la inflación en ese vecino país llegó a 130.000 por ciento durante el año 2018, lo que para el analista venezolano Moisés Naím “es un indicador más de la incompetencia del régimen” que encabeza Nicolás Maduro.

En entrevista con Caracol Radio, Naím dijo que “no es lógica una existencia pacífica con esa hiperinflación” y añadió que los encargados de la economía venezolana “no tienen ni idea, no saben cómo se hace, son personas ineptas que están para robar”.

Dijo que esos números no significan nada, porque no son confiables y porque después de que la inflación que pasa de cuatro dígitos, no importa nada.

“Lo único que importa es que nuestra pobre Venezuela está en manos de unos desalmados incompetentes”, anotó Naím y señaló que el régimen de Maduro aguantará “tanto como aguanten unos venezolanos vestidos de militar, dispuestos a masacrar a sus compatriotas”.

Sobre el diálogo que se está explorando en Noruega, Naím expresó reservas porque todas las negociaciones siempre has sido usadas por el gobernó para dividir la oposición, ganar tiempo, acallar la calle, darle respiro al régimen.

Pero admitió que hoy se está en unas circunstancias diferentes, pues hay presiones del mundo y se tiene un presidente encargado (Juan Guaidó) con el apoyo de más de 50 países.

Y apoyó la posición de Guaidó, de buscar todo tipo de salidas, con tal de que no se negocien unas líneas rojas trazadas por el presidente interino, es decir, el cese de la usurpación, la creación de un gobierno de transición y la convocatoria a elecciones libres y neutrales.