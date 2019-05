Según Darcy Quinn, en sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Felipe López llamó por teléfono a Coronell, quien le insistió en que no estaba satisfecho con las explicaciones que le había dado Alejandro Santos sobre porque no había publicado antes del New York Times la investigación sobre la posibilidad de que regresaran los falsos positivos.

