El Pulso del Fútbol, 28 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el nivel del arbitraje en la actual temporada de la Liga Águila. Óscar dijo “yo me quedo con algo que dijo el delantero del Cali Dinenno, la declaración del delantero fue: “El árbitro del partido le dice a Bocanegra que yo no estoy en fuera de lugar”, como advirtiéndole al jugador de Nacional”. Sobre el tema César complementó “eso está muy mal hecho, el árbitro no puede dar ningún tipo de advertencia y si lo hizo, debe ser sancionado”.

Otro de los temas tuvo que ver con las supuestas alteraciones de edad que se habrían presentado en varios torneos de categorías menores del balompié mundial. Según César “si se le comprueba alteración de documentos a alguna selección, ese equipo es castigado, sancionado y descalificado. Además, hay departamentos que vigilan esas categorías menores”. Por su parte Óscar resaltó “eso ha sucedido también en las costas colombianas, en las costas de nuestros pueblos pasa que, por la dificultad del transporte no van a registrar al niño en el momento en el que nace, sino después”.

Además opinaron acerca del nivel mostrado por Carlos “El pibe” Valderrama durante su paso por el Montpellier de Francia. Para Óscar “en Francia no lo ponían, y según usted, “El pibe” ha jugado mejor en Europa que James Rodríguez”. Mientras que César respondió “yo no dije lo de James y al “Pibe” al principio no lo pusieron, pero después lo pusieron, jugó, ganó una copa y hace una semana lo incluyeron en el equipo histórico del Montpellier”.

