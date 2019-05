Angela Garzón: Quiero ser la alcaldesa que recupere la cultura ciudadana

Angela Garzón es una de las candidatas a la Alcaldía de Bogotá, por el partido Centro Democrático y en esta oportunidad es el Personaje de la Semana, con Mabel Lara.

La candidata lleva 15 años trabajando para la ciudad de Bogotá, ahora es candidata a la alcaldía y afirma que está preparada para asumir, si llegase a ganar, este cargo como alcaldesa.

"Amo mi ciudad y he trabajado por ella", dijo la candidata, además, afirmó que dentro de su partido, el Centro Democrático que es de centro derecha, ella se identifica como de "centro social".

"Yo quiero lo que tiene mi papá, y es que puede salir a cualquier plaza de Colombia, caminar por la calle y que la gente me de un abrazo, me de las gracias, no porque tuve un cargo político sino porque me tienen cariño", afirmó la candidata.

Por otro lado, Angela se refirió a su militancia del partido Liberal y afirmó que sus principios están firmes y por algo se alejó del gobierno de Juan Manuel Santos.

"No estaba de acuerdo como estaban llevando el acuerdo de paz en la Habana y también hice campaña para promover el no en el plebiscito", dijo la candidata refiriéndose a su abandono al partido Liberal y los motivos que la llevaron a hacerlo.

Lea También: Mabel Gisela Torres: La gente del Pacífico quiere su pueblo

Finalmente, otro de los principales temas de los cuales la candidata habló con Mabel Lara fue los retos que quiere asumir con Bogotá, ente ellos, dejarla polarización, dejar atrás las peleas y buscar recuperar la cultura ciudadana.

"Mis ejes son educación, seguridad y competitividad; tenemos que buscar la forma de generar empleo", afirmó.

Así, la candidata busca incentivar el emprendimiento, fortalecer la educación, la movilidad y hacer que la ciudad pueda seguir creciendo favorablemente.