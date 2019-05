Mi Banda Sonora con Nicolás Buenaventura

Nicolás Buenaventura es e hijo del fallecido maestro Enrique Buenaventura y la actriz francesa Jacqueline Vidal. Su padre, es el creador del Teatro Experimental de Cali (TEC) un colectivo de actores, bailarines, músicos, entre otros.

Lea también: Mi Banda Sonora con Jorge Barón

Desde niño su amor por las palabras, la poesía, y el teatro lo han llevado a conocer lugares remotos como África. Durante su trayectoria artística, Nicolás recalca la importancia de los leguajes universales, la magia y la enseñanza que hay detrás de cada una de sus historias que fueron contadas alrededor del mundo y en lejanos pueblos.

Conozca las canciones que han marcado la vida de este gran personaje:

Dormite-Martha Gómez

Volver a los 17-Violeta Parra

Palabras para Julia-Paco Ibañez

Litanies pour un retour -Jacques Brel

Pedro Navajas-Rubén Blades

Heres to you-Joan Baez

Liberando-Hugo Candelario

So What-Miles Davies & John Coltrane

Ba Di Heim Ha Naa Dai-Centrafrique

Der Doppelgänger-Schubert

El abismo de los pájaros-Paul Meyer & Myung Whum Chung

Mariposa Waansa-De la cultura Ette Ennaka

Down at your buryin-James Cotton

Bach to Africa-Sankanda Lambarena

Slow-Leonard Cohen

Distribución-Juan Andrés Ospina