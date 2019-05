Así se combate el contrabando de alimentos en la frontera sur

El contrabando es una realidad que golpea de manera fuerte a toda la economía colombiana, y el sector agrario no es la excepción, pues de manera muy frecuente entran ilegalmente al país diversos alimentos que no solo dañan la economía de los productores colombianos, sino que, además, ponen en riesgo la salud de los consumidores porque muy frecuentemente son de baja calidad o no son sometidos al cuidado que requieren para garantizar su inocuidad.

Por esta razón miramos hacia la frontera sur, concretamente hacia Ecuador, pues en la frontera son frecuentes los ingresos de productos perecederos, al igual que otros bienes, sin cumplir las normas legales.

Hablamos con el capitán Andrés Acuña, jefe de la División de Control Operativo en Ipiales, de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), quien encabeza el control en el departamento de Nariño para prevenir el contrabando.

Foto: cortesía Polfa

Recordó que Nariño es una muy importante despensa agrícola del país y de ahí la mayor relevancia de proteger el trabajo del campo. Reconoció que como la frontera es porosa y tiene muchos pasos ilegales a través de trochas y caminos de herradura (al igual que sucede en las fronteras con otros países), las tareas de control al comercio ilegal de perecederos es más difícil, pero se está frenando de manera importante el ingreso no autorizado de estos y otros productos a Nariño.

Para lograr mejores resultados, dijo el oficial, se mantiene estrecho contacto con los productores colombianos, es decir, con cebolleros, paperos, cultivadores de tomates y demás, tarea en la que juegan un papel importante gremios como Fenalco y Fenavi en el caso de los huevos.

Gracias a esa información y a la colaboración de los ciudadanos “hemos quitado bastante contrabando de perecederos”, anotó el capitán Acuña, quien también destacó la integración de la Polfa con entidades que tienen que ver con el control como el ICA, el Invima y, por supuesto, la DIAN, de la que hacen parte.

Escuche aquí la entrevista completa de Al Campo con el capitán Andrés Acuña: