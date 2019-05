Dirgiente de Rionegro Águilas se fue con toda con el DIM

La polémica se desató con el trino del presidente de Rionegro Águilas, Fernando Salazar, diciendo, “Para quienes me sugieren que compre @DIM_Oficial les aclaro: no tengo el dinero. Si lo tuviera construiría un proyecto serio, grande ambicioso de la mano de esa gran afición y fiel representante de Antioquia. Lo administraría como una empresa grande y no como una tienda barrial”, afirmó el presidente.

Aquí puede ver el trino completo: