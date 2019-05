El Pulso del Fútbol, 22 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los equipos de la Liga Águila con mejores finanzas en el país. César dijo “creo que Junior tiene un dueño generoso, que aporta mucho capital, pero hoy el que mejores cuentas tiene es Millonarios. Un equipo muy serio y que ha hecho las cosas muy bien últimamente”. Sobre el tema Óscar respondió “siento que usted está dejando al Once Caldas de lado y ahora se va a volver hincha de Millonarios. Ahora, de todo lo que habla, siempre está adelante Millonarios”.

Otro de los temas tuvo que ver con la decisión de la CONMEBOL de no permitir que los equipos que no estén en primera división, puedan participar en torneos internacionales. Según César “eso es absolutamente injusto y si no quieren que los equipos de segunda división participen, entonces que den una solución para reformar todos los torneos locales”. Por su parte Óscar resaltó “como dice usted, en Europa, en Argentina y en Brasil juegan equipos hasta de tercera división y ojalá que la CONMEBOL recapacite”.

Además opinaron acerca de la labor que cumplen los ex futbolistas, entrenadores y personas cercanas al balompié en los programas deportivos de país. Para César “esto es algo que viene pasando a nivel mundial y creo que no les quitan los puestos a los estudiantes de comunicación, porque ellos también están haciendo el proceso, para después posesionarse en los diferentes programas deportivos”. Mientras Óscar destacó “lo que yo si censuro, es que algunos de esos ex jugadores y técnicos eran enemigos nuestros y ahora si quieren ir a entrevistar y hacer el trabajo de los periodistas”.

