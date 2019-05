El Pulso del Fútbol, 17 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria del Deportes Tolima ante Atlético Nacional y la reciente paternidad del equipo pijao sobre los paisas. César dijo “todos los jugadores del Tolima estuvieron muy despiertos. Además, de los últimos 29 partidos entre Nacional y Tolima, los de Ibagué ganaron ocho veces, empataron seis y perdieron 15, pero en los últimos cuatro juegos ha ganado el Tolima”. Sobre el tema Óscar opinó “nos fue mal en los pronósticos de los partidos de ayer, aunque yo estuve más cerca en el de Cali contra el Junior, porque dije que quedaba empatado”.

Otro de los temas tuvo que ver con el presente nivel del América de Cali y si está situación hubiera sido igual con Fernando “Pecoso” Castro como entrenador del equipo. Según Óscar “hubiera sido mucho mejor que “el pecoso” siguiera como técnico, pero tuvo que dejar el club por cuestiones de salud y hablar de lo que hubiera pasado es solo una adivinanza”. Por su parte César destacó “fue un error sacar al “pecoso” faltando dos fechas para la clasificación y con el equipo siendo quinto de la Liga Águila. Creo que el América debería salir a decir si “el pecoso” está enfermo o no”.

Además opinaron acerca de las reacciones del entrenador de Millonarios Jorge Luis Pinto, ante las declaraciones que presentó Óscar Rentería en el programa anterior. César explicó “a mí me llamó Pinto después del programa de ayer y me dijo que estaba disgustado, que tenía muchos amigos en el periodismo de Cali y por eso no sería capaz de decir algo contra ellos”. Mientras Óscar resaltó “en Cali aún estamos los mismos viejitos de siempre en el periodismo y si él no dijo nada, pues no ha pasado nada y me alegra que él no haya dicho nada de eso”.

