El Pulso del Fútbol, 16 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las declaraciones del entrenador de Millonarios Jorge Luis Pinto, en las que se refería a los incidentes presentados al final del partido contra el América de Cali. Óscar dijo “le pido respeto a Pinto, en esa época yo estaba en Bogotá, pero creo que debo defender a varios periodistas que estaban en Cali cuando los Rodríguez eran los dueños del América, que no tenían nada que ver, ni con ellos, ni con nadie”. Sobre el tema César opinó “después del disgusto de Óscar, creo que Pinto no dijo nada que no sea cierto, pero el problema es que no puede generalizar”.

Otro de los temas tuvo que ver con las decisiones que tomaron los clubes de la Liga Águila al principio de la temporada, con respecto a jugar los cuadrangulares en lugar de las fases de eliminación directa. Según César “ellos sabían que había Copa América, pero como son garosos, quisieron hacer cuadrangulares para tener dos partidos de más y volvieron a tener la jornada de clásicos, para tener otros dos partidos más”. Por su parte Óscar destacó “Autuori critico eso, es que no puede ser que los equipos tengan el mismo día, una fecha de la Copa Sudamericana y un partido de la Liga Águila”.

Además opinaron acerca de la titularidad de David Ospina en el arco de la Selección Colombia, a pesar de los pocos minutos que ha podido disputar en esta temporada. Para Óscar “a Ospina no hay que salir a defenderlo, a él lo defiende las grandes actuaciones. Además, ha sido salvador del equipo en muchos partidos, él se defiende solo”. Asimismo César complementó “Ospina ha jugado más de 80 partidos con la Selección Colombia y por lo menos en 78 sus actuaciones han sido destacadas. Estoy de acuerdo con usted, a él lo defender la trayectoria que ha tenido con el equipo tricolor”.

