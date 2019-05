Las nuevas revelaciones sobre el Cartel de la Toga

Tema central en Hora 20 las decisiones de la Comisión de Acusación de la Cámara con relación al llamado cartel de la Toga, con varios hechos para resaltar:

Primero, que el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, que se encuentra en Canadá, será acusado del delito de corrupción, según lo plantea el representante investigador Edward Rodríguez.

Rodríguez asegura en su acusación que “se cuenta con testimonios y documentos que permiten inferir que en procesos de única instancia hubo entrega de dineros y bienes a Leonidas Bustos”.

La segunda decisión de peso es la vinculación del ex fiscal Eduardo Montealegre y su vicefiscal Jorge Perdomo con el cartel de la Toga. También al presidente de la sala penal de la Corte, Eider Patiño, que perdió la visa americana.

Montealegre estaría involucrado por haber acordado la vinculación del ex fiscal Luis Gustavo Moreno, preso en EE.UU., como asesor del despacho. Perdomo se habría comprometido a ayudar con el magistrado Patiño para un fallo favorable al ex gobernador Ramos y al ex senador Alvaro Ashton.

Montealegre atribuyó la compulsa de copias en su contra a una retaliación por decisiones judiciales que tomó contra personas cercanas al expresidente Uribe.

Estos casos a los que se refiere Montealegre son las sentencias condenatorias contra los Exministros Sabas Pretelt de la Vega y Andrés Felipe Arias; el ex secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno, y la medida de aseguramiento contra el hermano del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez.

Mantos de duda

En opinión del abogado y analista Rafael Nieto, hoy las cortes no dan ningún tipo de confianza que se ahondan cuando cambian de decisiones con los mismos magistrados.

“Las cortes dejaron de ser lo que fueron. Hubo un quiebre con la toma del palacio de Justicia y desde entonces no se han recuperado”, dijo y advirtió que las lectura de las decisiones judiciales se están haciendo con la óptica de la política.

Por su parte Lariza Pizano, editora política de Semana, confía en que las decisiones contra los involucrados en el Cartel de la Toga permitan sanear la corrupción en la Corte Suprema y en la rama en general.

Pero además recordó que la mayoría de los casos llevados por los magistrados incursos en casos de corrupción fueron sobre parapolítica.

El concejal Andrés Forero recordó que el ex fiscal Eduardo Montealegre trató de hundir el tribunal de aforados propuesto en la reforma a la justicia y ahora sale a cuestionar lo que dice la Comisión de Acusación que compulsa copias por un supuesto vínculo con el cartel de la Toga.

“Uno de los fiscales de más triste recordación está tratando de actuar políticamente”, dijo sobre los señalamientos de retaliación que le hizo al ex presidente Uribe.

Según Inti Asprilla, hay casos de corrupción que son innegables pero no se debe extrapolar para tender una mácula sobre el sistema y desviar la atención sobre las investigaciones contra el ex presidente Álvaro Uribe.