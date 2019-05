Lo que sería un libro, ahora será una denuncia contra Uribe ante la CPI

En sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Darcy Quinn afirma que el ex fiscal Eduardo Montealegre y su ex vicefiscal Jorge Perdomo sintieron que muchas investigaciones quedaron en punta sobre todo lo que tiene que ver con el fenómeno del paramilitarismo en Colombia y por eso decidieron seguir con esta investigación desde la academia. Ahora tienen un documento que llevaran ante la Corte Penal Internacional pues dicen que tienen muchos testimonios que comprometen con este fenómeno al ex presidente y Senador Álvaro Uribe.