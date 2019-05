¿Hay presión indebida de EE.UU. sobre las cortes?

Tema de fondo en Hora 20 las visas estadounidenses canceladas a varios magistrados que han tenido y tienen qué ver con asuntos que interesan a EE.UU. como es la extradición de ex guerrilleros o el uso del glifosato.

Los tres jueces que han resultado afectados con decisiones del Departamento de Estado, relacionadas con sus visas, son Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, que deben pronunciarse sobre las objeciones a la JEP, y Eyder Patiño Cabrera, de la Corte Suprema de Justicia. Patiño fue ponente del caso de la extradición del indígena José Martín Yama Guacanés, que no fue autorizada.

Frente al tema hay tres pronunciamientos claros.

El de todas las cortes, incluida la JEP, que salieron a rechazar cualquier presión indebida de EE.UU. sobre decisiones de la justicia colombiana y en contra de la independencia judicial.

La de la embajada de EE.UU. que en un comunicado de este lunes puso de presente que no comentan sobre casos de visas individuales y que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible.

Y la del gobierno colombiano que aunque dijo que es defensor de la independencia de los poderes, también que “respeta la soberanía de los Estados en materia migratoria y su competencia para otorgar y retirar visas”.

No es la primera vez que hay decisiones sobre el retiro de las visas americanas a personas de la rama judicial, del gobierno y del Congreso. Lo fue el presidente Samper por el 8 mil; los magistrados del cartel de la toga y hasta el ex fiscal Gustavo de Greiff. También el congresista John Jairo Cárdenas, que estuvo en el desayuno de la embajada y contó de las amenazas del embajador de ese país.

El tema está en la agenda de los medios y de los columnistas. El editorial de El Espectador reclama una protesta firme por parte del Gobierno Nacional ante una eventual presión de la embajada, pero María Isabel Rueda, en El Tiempo, cuestiona que cuando les quitan la visa los magistrados que reclaman independencia “salen corriendo para donde el Presidente para que llame al embajador de EE. UU. e interceda por él (o por ella)”.

Dudas y discrecionalidad

La abogada Catalina Botero, decana de la Universidad de los Andes, dice que aunque el Departamento de Estado tiene potestad discrecional para otorgar visas, en el caso de los incidentes con las de los magistrados hay coincidencias que por lo menos son desafortunadas en contra de funcionarios que tienen un papel determinante en decisiones que tienen que ver con asuntos que interesan a EE.UU.

“Una cosa es negarle la visa a un corrupto y otra decirle que le quita la visa por una opinión sobre un fallo jurídico, el mensaje que envía es el del matón y de su poder arbitrario”, dijo.

Fernando Cepeda, ex ministro y ex embajador, entiende la posición del gobierno colombiano y asegura que este no podía presumir del intento de presión de EE.UU. porque eso le hubiera causado un problema fenomenal con EE.UU.

“Quisiera mirar el tema de forma diferente y negar que hubo presión para inducir una decisión de la Corte, a la que hay que preservar de toda presión”, dijo Cepeda Ulloa.

Para Yohir Akerman, columnista y analista, la posición del canciller Holmes Trujillo respecto al incidente de las visas de los magistrados de las cortes ha sido débil como ha sido toda su Cancillería.

“Pareciera que el cerco diplomático se lo puso a sí mismo, le falto dureza”, dijo y destacó que las relaciones bilaterales con EE.UU. se volvieron a narcotizar y lo único que importan son las drogas.

Según Francisco Bernate, profesor universitario y columnista, la decisión de EE.UU. respecto de las visas es discrecional y lo hace atendiendo sus intereses, pero los colombianos lo vemos como un castigo.

Le pide al magistrado José Antonio Lizarazo que se declare impedido para pronunciarse sobre el tema de las objeciones a la ley de la JEP.