Fernando Cepeda, ex ministro y ex embajador, entiende la posición del gobierno colombiano y asegura que este no podía presumir del intento de presión de EE.UU. porque eso le hubiera causado un problema fenomenal con EE.UU.

“Quisiera mirar el tema de forma diferente y negar que hubo presión para inducir una decisión de la Corte, a la que hay que preservar de toda presión”, dijo Cepeda Ulloa.