El Pulso del Fútbol, 14 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el entrenador de Millonarios Jorge Luis Pinto, su campaña con el conjunto embajador y los incidentes que vivió al final del partido frente al América de Cali. César dijo “Pinto ha hecho las cosas muy bien, pero hay gente que ya está diciendo que si le va a ir bien en la próxima Copa Libertadores y primero tienen que ganar el cupo”. Sobre el técnico Óscar opinó “hay rumores de que Pinto provocó a la hinchada del América y yo no escuche ni vi en ningún momento eso, así que no hay ninguna prueba de eso”.

Le puede interesar también: Alexis Mendoza, nuevo entrenador del Independiente Medellín

Otro de los temas tuvo que ver con el anuncio del entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, en el que dijo que no iba a contar con el arquero Keylor Navas en la próxima temporada. Según Óscar “Keylor Navas fue un portero brillante en los últimos años del Real Madrid y cuando volvió Zidane pensé que iba a volver a ser titular y no sé qué pasó, porque no fue así”. Por su parte César destacó “fue una decisión de Florentino Pérez, que desde el principio, siempre lo ha querido desplazar. A Florentino se le metió en la cabeza y es algo que no se entiende porque Keylor lo ganó todo con el Real Madrid”.

Le puede interesar también: ¿Nuevo pretendiente para James en España?

Además opinaron acerca de la vuelta del técnico uruguayo Julio Comesaña al Junior y los cambios que se han visto en el equipo a raíz de esta situación. Para Óscar “Comesaña puede ser más contemplador que Suárez en algunas situaciones y creo que por eso el equipo no le marchó a Suárez en los partidos que hubo antes de su salida”. Mientras César resaltó “no se puede afirmar que el equipo no tenía la misma actitud con Suárez, como dicen algunos. Yo creo que no es bue no decir que los jugadores no le querían caminar”.

Le puede interesar también: Definidos los rivales de los colombianos en la Sudamericana

No olvide escuchar el audio del programa.