El Pulso del Fútbol, 13 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la norma que indica que los partidos no se pueden transmitir en las pantallas de los estadios y explicaron las nuevas regulaciones que se han implementado con respecto a ese tema. César dijo “en las copas del mundo si se televisan los partidos, pero no se repetían las jugadas polémicas. Claro que esto pasaba hasta que llegó el VAR, ahora se muestran las repeticiones para que los aficionados vean la decisión que tomó el árbitro”. Sobre el tema Óscar opinó “creo que es algo que solo pasa en los estadios de Medellín, porque ni en Cali, ni en Bogotá los pasan. Lo que he visto es que a veces hay unas pantallas pequeñas y solo lo transmiten por ahí, pero nada más”.

Otro de los temas tuvo que ver con los problemas que ha tenido Yerry Mina en el balompié europeo y si su tío y representante ha tenido algo que ver con esas situaciones. Según Óscar “es cierto que Yerry Mina no se pudo adaptar en el Barcelona y que ahora tiene que responder por haber participado en un comercial de apuestas, pero no creo que el tío lo haya querido meter en problemas”. Por su parte César resaltó “pero por favor, yo estoy seguro de que el tío de Yerry Mina nunca lo ha querido perjudicar y pienso que siempre ha querido el bien para el jugador. No cualquier representante lo lleva a uno al Barcelona”.

Además opinaron acerca de la continuidad del defensor colombiano Jeison Murillo en el Barcelona y las razones de sus pocas titularidades con el club español. Para César “Jeison Murillo tiene fútbol y es un buen defensa central, pero creo que no está al nivel del Barcelona, a pesar de tener siete temporadas de experiencia en el balompié europeo”. Asimismo Óscar destacó “no pudo Mina con el gran Mundial que se hizo en Rusia, es que eso no es fácil. Además, todos sabemos que en el Barcelona hay que “lamberle” a Messi, porque si uno es amigo de Messi se queda porque se queda”.

