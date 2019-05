Café con nombre propio producido en las montañas de Manizales

Entre los 1.500 y 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar se encuentra la finca La Esperanza, donde Hernán Pérez produce el café Don Gabriel, una marca que lleva el sello de un cultivo netamente orgánico en el que se aprovecha la sombra de los árboles para favorecer las condiciones del grano, a la vez que se obtienen frutas y verduras de alta calidad, donde se mantiene como filosofía principal el respeto por la tierra y todos los ecosistemas que allí existen.

“Siempre tratamos de producir el café al igual que lo hacían nuestros antepasados, es algo que hacemos por convicción. Nuestro estilo es netamente agroecológico, por lo que se utilizan árboles de sombrío que dan otros productos como frutas y cidras, los cuales también son comercializados, dijo el señor Hernán Pérez en entrevista para Al Campo, de Caracol Radio, con Maga Jimena Ríos.

Y añadió: “Hacemos inoculaciones de un hongo que se llama Beauveria Bassiana, que infecta a más de 200 especies de insectos y nos ayuda a controlar la broca utilizando la maleza de la finca, la cual conservamos hasta la época previa a la cosecha, aunque los vecinos creen que abandonamos los cultivos y los dejamos perder”.

Afirmó que en realidad lo que buscan es que haya diversidad de organismos que ayuden a controlar las plagas, algo que les ha dado excelentes resultados, a tal punto que el año pasado el promedio de broca fue del 2,5 por ciento, lo que se puede considerar muy bajo.

Otro de los aspectos fundamentales para el éxito de sus cosechas es que no compran semillas, sino que en el proceso de resiembra se utiliza el propio grano de la granja al igual que su fertilizante, el cual se produce en grandes cajones donde se descompone la materia orgánica para obtener 70 bultos mensuales, que se convierten en un auténtico tesoro en el que se basa toda su producción.

“Tenemos 14 hectáreas de café, de las cuales el 25 por ciento se tuesta y el resto se comercializa como orgánico, aunque lamentablemente muchas veces no se logra vender a un buen precio a pesar de que no hay muchos productores, ya que implica un estilo muy diferente y además esa condición no cambia las características de tasa”, señaló Pérez.

Y concluyó que “el secado del café implica mucha paciencia y dedicación tal como se hacía muchas décadas atrás, ya que lo hacemos sin fermentarlo y lo dejamos con toda su miel natural, empleando únicamente el calor del sol”.