Hidradenitis supurativa, una dolorosa y silenciosa enfermedad

La Hidradenitis supurativa es una enfermedad cutánea considerada rara 3 ,

que afecta del 1 al 4% de la población mundial 4 , 5 , y que es de 2 a 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres 6 . De acuerdo con la doctora Carolina Cortés, médica dermatóloga y coordinadora académica del área de Dermatología del Hospital Universitario de la Samaritana, esta es una patología “frente a la cual existe desconocimiento y muchas dificultades a la hora de diagnosticar a un paciente”.

Se trata de un padecimiento que causa la formación de bultos o nódulos pequeños y dolorosos debajo de la piel, que aparecen en zonas como las axilas, la ingle, entre los glúteos y debajo de los senos. Esta tiende a aparecer después de la pubertad, pero puede continuar durante muchos años y empeorar con el tiempo, con efectos graves en la vida diaria y en el bienestar emocional de las personas afectadas 3 .

Sus principales síntomas son los puntos negros o comedones que aparecen en la piel, bultos rojos y malformaciones que son del tamaño de un guisante que causan dolor, y formación de túneles que conectan los bultos debajo de la epidermis, cuyas heridas cicatrizan muy despacio o que no lo hacen, en ocasiones.

Según un paciente de 36 años que fue consultado y diagnosticado con Hidradenitis supurativa apenas hace 4 meses, pero que desde hace 8 años venía ya presentando complicaciones en su piel: “Todo empezó con un forúnculo en la parte inferior de la espalda. Pero con el tiempo se expandió en todo el cuerpo y ahora tengo afectada la cara y una pierna. El dolor es tal que hay veces en las mañanas que no logro ni levantarme para ir a trabajar”.

De acuerdo con la doctora Cortés, “la complejidad y cronicidad de la Hidradenitis supurativa produce un importante dolor al paciente, con varias repercusiones psicológicas y sociales, dentro de las que destacan ansiedad, depresión, aislamiento social y baja autoestima”.

“Esto es algo que va mucho más allá que la apariencia, porque psicológicamente me he afectado bastante. Me da pena salir a la calle y ver todas las mañanas que la parte afectada de mi rostro supura todos los días materia”, agrega el paciente que prefirió omitir su nombre.

A su vez, a pesar de que esta patología afecta la piel, la enfermedad es un trastorno inflamatorio, lo cual significa que la afección es causada por irregularidades en el propio sistema inmunológico del cuerpo. En efecto, existe una serie de complicaciones que han sido asociadas con la

Hidradenitis supurativa como la artritis, la enfermedad de Crohn, mayor riesgo de desarrollar cáncer, específicamente el carcinoma de células escamosas cutáneo, cáncer bucal y cáncer hepatocelular, en comparación con la población en general, y accidentes cardiovasculares. De acuerdo con la doctora Cortés, no se conoce qué causa específicamente esta enfermedad; pero, se estima que algunas citoquinas, o proteínas producidas durante la respuesta inmune del organismo (entre ellas el TNF-alfa), juegan un papel importante 9 , los factores hormonales, genéticos, el hábito de fumar y el sobrepeso . No obstante, El 30% de los pacientes con HS posee un antecedente genético.

Finalmente, es importante mencionar que no existe cura para la Hidradenitis supurativa, pero, hay varias opciones de tratamiento disponibles. Por esto, expertos aconsejan a cada paciente hablar con su médico tratante acerca de los riesgos y beneficios de cada uno de los cuidados personales, los medicamentos o los procedimientos quirúrgicos, y cuáles de estos son los más pertinentes. “Ningún médico, durante estos 8 años había podido dar con lo que tenía. Estuve en diferentes hospitales y jamás dieron con el diagnóstico hasta hace 4 meses. Yo aconsejaría a las personas que ante cualquier duda o alerta consulten a su médico e insistan hasta no dar con un parte

médico certero”, concluye el paciente. ‘En la piel del otro’, campaña de tamizaje para combatir la Hidradenitis supurativa El Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de la Samaritana lidera la campaña ‘En la piel del otro’, con la que invita a la ciudadanía de Bogotá y sus alrededores a la jornada de tamizaje de la Hidradenitis supurativa que se llevará a cabo el próximo sábado 11 de mayo en las instalaciones de la institución hospitalaria.

Las personas que sospechen tener la enfermedad y quieran corroborar cualquier signo de alarma y participar en la jornada de tamizaje de HS, pueden llamar a las líneas de atención gratuitas 01- 8000-912035, 6446180, 3156799004 o comunicarse al WhatsApp 3156799004 para ser preevaluados durante estos días por un especialista.

Si el prediagnóstico resulta positivo para Hidradenitis supurativa, se les asignará una cita gratuita con uno de los dermatólogos del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de la Samaritana, para la confirmación del diagnóstico. Es importante resaltar que la línea telefónica, de celular y de WhatsApp ya están disponibles al público y que los cupos para participar en la campaña de tamizaje son limitados.

Finalmente, el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de la Samaritana invita a la ciudadanía a que siga todos los detalles sobre la jornada de tamizaje a través de las redes sociales y página web de la institución, que son:

Twitter: @ESE_HUS

Facebook: facebook.com/ESE-Hospital-Universitario-de-La-Samaritana-

1574723066181357/

Página web: http://www.hus.org.co.