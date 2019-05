El Pulso del Fútbol, 9 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la clasificación del Tottenham a la final de la UEFA Champions Legue. César dijo “el tercer gol de Lucas Moura llegó en el minuto 96 y cuando a uno le marcan gol en esos minutos, todas las oportunidades de intentar revertir el resultado se olvidan”. Sobre el tema Óscar respondió “yo le he pegado a varios resultados en este programa y no creo que sea justo que lleguen tantos comentarios de las dos únicas veces que me equivocado en los pronósticos”.

Otro de los temas tuvo que ver con la eliminación del Junior de los dos torneos continentales y los posibles responsables de la debacle. Según Óscar “hay algo de trasfondo en la situación del Junior, porque se va Luis Fernando Suárez y llega Julio Comesaña, y aun así el equipo sigue con una mala disposición”. Por su parte César destacó “es algo que ya es preocupante, es que pensaban que el responsable era Suárez y queda demostrado que no. Es que como van a perder contra el Melgar, eso es algo que no puede pasar”.

Además opinaron acerca de los rumores que indican que el arquero venezolano de Millonarios Wuilker Faríñez, está en los planes del Barcelona de España. Para Óscar “no es bueno ese tipo de negocios, porque le puede pasar como a Yerry Mina y a Jeison murillo, que fueron al Barcelona y sus compras terminaron en un papelón”. Asimismo César resaltó “yo siempre he dicho que Faríñez es un fenómeno y que para mí, es el mejor arquero de la Liga Águila, pero la verdad no lo veo como el portero del Barcelona”.

