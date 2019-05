El Pulso del Fútbol, 6 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el entrenador de Boca Juniors Gustavo Alfaro y la campaña que ha hecho con el equipo argentino. César dijo “yo a Alfaro lo tengo en el mejor concepto, es un gran señor y un gran ser humano. Tiene muchos conocimientos y maneja muy bien la dialéctica a la hora de expresarse”. Sobre el tema Óscar opinó “me cae muy bien como ser humano y como entrenador y además este fin de semana dijo algo muy bueno sobre Sebastián Villa y lo respaldo con estadísticas, él dijo que Villa tiene la misma velocidad de Mbappé”.

Otro de los temas tuvo que ver con los cuadrangulares finales de la Liga Águila y analizaron lo que se puede esperar de cada grupo. Según Óscar “los rivales del grupo “B” son históricos y por lo tanto son más difíciles, pero los del grupo “A” tienen plazas muy diferentes y eso también cuenta”. Por su parte César destacó “yo no creo ese cuento de que hay un grupo de la muerte, para mí los dos son parejos. Los equipos del grupo “B” puede que tengan más historia, pero ambos están totalmente parejos”.

Además opinaron sobre la vuelta del entrenador Julio Comesaña al Junior y debatieron sobre si este regreso es positivo para el equipo barranquillero. Para César “la vuelta de Comesaña no la veo como falta de seriedad del junior, si llegó por novena vez no es algo ridículo. Creo que si volvió es porque ha vivido muy buenos momentos en el Junior”. Mientras Óscar resaltó “que Comesaña llegue por novena vez no me dice nada malo, pero creo que no debió estar en Barranquilla en los días previos a la salida de Luis Fernando Suárez, eso no es bueno para Julio”.

