La literatura juvenil en la FILBO 2019

¿Puede amar a alguien a quien no puedes tocar? La respuesta a esta pregunta la podrá encontrar en el más reciente libro ”A dos metros de ti” de Rachael Lippincott, que narra la historia de una pareja de jóvenes que presentan una enfermad que los obliga a mantenerse alejados.

Lea también:“La historia, los viajes y la abuela”

Los lectores podrán encontrar la historia de Will y Stella dos jóvenes que no pueden acercarse. Solo con que respiren cerca, Will podría provocar que Stella perdiera su puesto en la lista de trasplantes. Este libro se llevó a las salas de cine dirigida por Justin Baldoni, la cual fue estrenada en Colombia el 21 de marzo.





Otra de las novedades juveniles que puede encontrar en la Feria Internacional del libro es “Fuego y Sangre” escrita por George R. R. Martin la cual narra la historia de los Targaryen, la dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de «Canción de hielo y fuego» empezando por Aegon I Targaryen, creador del icónico Trono de Hierro, y seguido por el resto de las generaciones de Targaryensque lucharon con fiereza por conservar el poder, y el trono, hasta la llegada de la guerra civil que casi acaba con ellos.