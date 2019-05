¿Cuáles son los 10 técnicos que han salido en la Liga águila 2019-1?

La Liga Águila este semestre ha tenido varias sorpresas, la mala campaña de Independiente Santa Fe donde si no gana en la fecha 20 frente a Nacional, quedaría último en la tabla. Millonarios es líder solitario de la Liga tras la buena campaña que ha hecho de la mano de Jorge Luis Pinto. Atlético Nacional ya no es ese equipo con una gran campaña, si no le gana a Santa Fe el domingo podría quedar por fuera de los cuadrangulares finales y sería un completo fracaso este semestre para los ‘verdolagas’.

Este semestre la Liga Águila ha dejado muchos datos pero el último de ellos es la salida de Luis Fernando Suárez de Junior, el técnico se convirtió en el décimo entrenador que ha salido de un equipo este semestre, le la listas:

Guillermo Sanguinetti - Santa Fe

Flabio Torres - Bucaramanga

Jorge Luis Bernal - Rionegro

John Jairo Bodmer - Jaguares

Dayron Pérez - Atlético Huila

Ever Hugo Almeida – Rionegro

Octavio Zambrano - Medellín

Fernando 'Pecoso' Castro - América

Carlos Giraldo – Bucaramanga

Luis Fernando Suárez - Junior