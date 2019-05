Gobierno respetará la decisión que tome la Corte sobre las objeciones

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Gobierno respetará la decisión final que tome la Corte Constitucional respecto a las objeciones que se le hicieron a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz.

“Acá no se trata de decir quien ganó o quien perdió. La idea era poner en agenda pública un tema delicado, que era la ley estatutaria de 159 artículos, el propósito era hacer un análisis cuidoso, político y jurídico de 6 normas que llegaron a revisión del Congreso y ahora quedarán en poder de la Corte Constitucional”, señaló la funcionaria.

Así mismo defendió la actuación del presidente del senado Ernesto Macías, de quien dijo dio todas las garantías a los distintos movimientos políticos y rechazó las versiones sobre que se actuó con marrullas para entorpecer el trámite de las objeciones en el Senado.

“Fue un debate amplio, no hubo excesos, no hubo límites de tiempo, no se trata de marrullas, no es fácil ser presidente del Congreso”, añadió la ministra del Interior.