El histórico exjugador de Bayern que quiere ver a James fuera del club

No son días buenos para James Rodríguez últimamente en Alemania, el jugador colombiano no ha tenido muchos minutos en la presente temporada con el Bayern de Múnich y a esto se le suman las constantes lesiones que aunque no son muy graves si lo han alejado de algunos compromisos importantes.

La falta de continuidad en el Bayern sería la principal causante para que James dejara el club ‘bavaro’ en el próximo verano, a esto se le suma que aunque muchas veces Niko Kovač DT de Bayern ha manifestado que James es un gran jugador y que aporta a la plantilla, realmente no lo pone como titular en los compromisos importantes, uno de ellos en la victoria del Bayern 5-0 sobre el Borussia Dortmund en fechas pasadas de la Bundesliga.

La lesión en la pasada fecha 31 de la Bundesliga donde James solo pudo jugar 15 minutos por una molestia en su muslo ha sido lo último malo que le ha pasado al colombiano pero hoy James vuelve a ser noticia y esta vez por unas declaraciones que dio un exjugador histórico del Bayern, Stefan Effenberg, el exfutbolista es uno de los ídolos del club alemán, campeón con el Bayern en la Champions League 2001. Stefan no se guardó nada en su columna en la web de noticias T-online, donde dijo: “James debe pensar y reconocer que lo mejor para él es dejar el Bayern, tiene que volver a recuperar su fútbol pero eso no lo puede hacer jugando 10 o 15 minutos por partido, tampoco debe volver al Madrid porque allí no tendrá continuidad, debería pensar en algo nuevo en su carrera”.