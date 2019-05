El Pulso del Fútbol, 2 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria del Barcelona frente al Liverpool en el partido de ida de la semifinal de la UEFA Champions League. Óscar dijo “Messi fue la gran figura del partido y es el mejor jugador del mundo hoy, pero sigo creyendo que Pelé es el mejor de la historia, mejor dicho, cuando Messi gane un Mundial empezamos a hablar”. Sobre el tema César opinó “yo siempre he dicho que voy por el Liverpool y creo que puede haber partido todavía en Inglaterra, pero sinceramente, estuve pensando toda la noche en cómo darle palo a Óscar Rentería por la victoria del Barcelona y no se me ocurrió nada”.

Otro de los temas tuvo que ver con la actualidad del volante chileno Arturo Vidal en el Barcelona y si ese nivel le sirve para ser considerado como el mejor jugador austral de la historia. Según César “Vidal es muy buen jugador, pero no creo que esté al nivel de Elías Figueroa o “El matador” Salas, aunque si es cierto que lo que hizo ayer fue muy bueno”. Por su parte Óscar destacó “lo de Figueroa, Salas y Zamorano fue un juego individual, pero el hombre del peinado irreverente ha integrado muy grandes equipos”.

Además opinaron acerca del liderato de Millonarios y debatieron sobre la falta que le hace el llamado “punto invisible” a la Liga Águila. Para Óscar “el punto invisible siempre fue una bonificación que se le daba a los equipos que mantenían una regularidad en el torneo y creo que hizo falta en este campeonato”. Asimismo César complementó “yo crítico que no sirva de nada ganar la mayor cantidad de puntos en 20 partidos. Creo que los empates en los cuadrangulares se tienen que definir por reclasificación”.

