Sí hubo discusiones acaloradas, pero no golpes. A Uribe no le gustó que el senador García hablara con suficiente ilustración en el tema de la JEP. También se dice que ante la amenaza de Uribe de que el Centro Democrático no va a apoyar a Lidio García para que sea presidente del Congreso en la próxima legislatura.

