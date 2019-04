¿James estará listo para la Copa América?

Las alarmas se prendieron en Colombia tras la molestia que sufrió el colombiano James Rodríguez ayer en el partido de Bayern contra el Núremberg en la fecha 31 de la Bundesliga. James ingresó al minuto 57 por e español Javi Martínez y tuvo que ser sustituido por Davies al 72’, el colombiano se acercó al banco del equipo ‘bavaro’ para indicar que presentaba molestias por lo cual el técnico del Bayern Niko Kovač decidió no arriesgar a James.

Mucho se especuló sobre lo que le había pasado a James y alcanzó a prender las alarmas en Colombia, pues James es uno de los pilares de la selección Colombia la cual disputará en mitad de año la Copa América. Inicialmente se habló sobre un problema en su rodilla lo cual fue un simple rumor, después Niko Kovač expresó en rueda de prensa que James estaba bien, solo tuvo un problema en su muslo por lo cual decidió hacer el cambio y no arriesgar al jugador.

Hoy salió el parte médico oficial, según el diagnóstico del médico del Bayern, el Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, el futbolista colombiano tiene un endurecimiento muscular neurogénico, lo cual no es grave pero si de cuidado por lo que el colombiano no entrenará en los próximos días, su recuperación no es dífícil por lo cual se espera que James después de sus días de descanso y trabajo especial vuelva a las canchas, sin embargo aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo estará por fuera de las canchas, lo más probable es que pueda finalizar la temporada con Bayern para que posteriormente se concentre con Colombia previo a la Copa América.