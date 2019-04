En sus secretos de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Darcy Quinn afirma que los magistrados de la Corte Constitucional no tienen pruebas físicas, no han encontrado una grabadora debajo de la mesa, pero si han tenido información sobre seguimientos, pero sí han sentido mucha presión. Esperan que la renuncia de Jorge Mario Eastman no tenga que ver con seguimientos. Escuche en el audio anexo la información completa.