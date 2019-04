El Pulso del Fútbol, 25 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las declaraciones del presidente de la Dimayor Jorge Enrique Vélez, en las que decía que en la asamblea de principio de año, no se había planteado la alternativa del llamado “punto invisible” y por eso no se iba a implementar en los cuadrangulares. César dijo “es un error de la Dimayor, porque en caso de empate, el que iba mejor en la reclasificación tenía una ventaja y eso es justo para un equipo que jugó bien el torneo”. Sobre el tema Óscar opinó “es que en esa asamblea se discutieron otros temas que tenían que ver con los cuadrangulares, pero no aparece por ningún lado en el acta, el tema del punto invisible”.

Otro de los temas tuvo que ver con las hinchadas de Atlético Nacional e Independiente Medellín y su convivencia dentro del estadio. Según César “en Bogotá no pasa eso, ojalá sucediera y es que creo que, el punto de inflexión se dio cuando la fuerza pública decidió separar a las hinchadas por algunos incidentes menores”. Por su parte Óscar resaltó “en Cali tampoco pasa y es por una sencilla razón. El estadio de Cali queda en Palmira y lo manejan las autoridades de ese municipio, mientras que lo que tiene que ver con el Estadio Pascual Guerrero lo maneja la Alcaldía de Cali”.

Además opinaron acerca del empate 2-2 del Deportes Tolima frente al Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para César “hay muchas opiniones sobre el partido, pero a usted le gustó la del oyente que dijo que la actuación del Tolima en Libertadores no es buena, pero es decente”. Mientras Óscar destacó “esa opinión me hizo reír, es que si es así, deberían poner en la tabla de posiciones el ítem de decencia”.

