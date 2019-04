Efromovich sostiene que United no será propietaria de Avianca

La firma Avianca Holdings no está en venta, aseguró este jueves su mayor accionista, Germán Efromovich, al desestimar rumores según los cuales United Airlines se haría a su control accionario.

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, tajantemente sostuvo que “rumores y dichos no son los hechos, y la mayoría de las veces son especulaciones”.

Afirmó que es público que United hizo un préstamo por 450 millones de dólares, el cual será pagado en los plazos pactados. “United no será dueña de Avianca Holdings; es una especulación que no tiene fundamento y, en mi opinión, hasta con intenciones malvadas”, añadió.

Reconoció que las garantías de los préstamos son las acciones de Avianca, “eso es público, es algo normal”, pero abundó que “no hay intención ni elemento que nos lleve a creer que es una posibilidad” de que United asuma el control accionario.

Y añadió que a United no solo no le interesa, sino que no puede ser propietaria de una aerolínea fuera de Estados Unidos, por convenios laborales y normas legales.

En su entrevista con 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, agradeció el trabajo de Hernán Rincón, quien deja la presidencia y dijo que el reto ahora es preparar a Avianca para los próximos 100 años, tras recordar que en este 2019 está cumpliendo su primer centenario.