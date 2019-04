El Pulso del Fútbol, 24 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los máximos goleadores en los clásicos entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Óscar dijo “estuve revisando y os cuatro máximos goleadores son del cuadro verde, en primer lugar está Víctor Hugo Aristizabal, luego va John Jairo Trellez, Gustavo Santa y Hugo Horacio Lóndero. Claro que este último también pasó por Medellín”. Sobre el tema César opinó “los goles de Aristizabal son un montón, pero es de resaltar lo de Cano, que ya lleva siete goles en 15 partidos”.

Le puede interesar también: "Respaldamos a José Cuadrado en este mal momento”: Juan Pablo Ramírez

Otro de los temas tuvo que ver con el futuro del volante colombiano James Rodríguez, teniendo en cuenta que aún no se ha decidido en que club jugará la próxima temporada. Según Óscar “a James no lo veo en el Real Madrid, estando Zidane y el presidente del Bayern ha dicho que no está seguro. Para mí, lo único que le queda es irse al Milán”. Por su parte César destacó “tiene una situación complicada en el Bayern, que, si lo compra, quizás lo tenga que cederlo y eso disminuiría el precio del jugador”.

Le puede interesar también: Los jugadores de la Selección que jugarán esta semana

Además opinaron acerca de la disputa que hay en La Liga de España entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, para definir en qué fecha se coronará un campeón en ese país. Para Óscar “el Barcelona queda campeón si pierde el Atlético, y como no está Arias en la titular, yo si quiero que los colchoneros pierdan el partido”. Mientras César resaltó “ya es casi seguro lo del Barcelona y creo que ellos prefieren que gane el Atlético, para poder celebrar el fin de semana en casa”.

Le puede interesar también: Conmebol multó económicamente al Junior de Barranquilla

No olvide escuchar el audio del programa.