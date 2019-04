¿Cuál ha sido la peor campaña de Atlético Nacional en toda su historia?

Atlético Nacional no encuentra el camino en este semestre, el ‘verdolaga’ se encuentra en un bache futbolístico del cual parece no poder salir, con altibajos en el torneo, el equipo no convence en su juego y su hinchada ya se muestra molesta, pues Atlético Nacional es uno de los grandes equipos que tiene Colombia y no es normal ver al equipo paisa fuera de los 8 mejores y mostrando poco fútbol.

Quedan tan solo 3 fechas para que finalice el todos contra todos de la Liga Águila donde solo clasifican los 8 mejores equipos del torneo para disputar el cuadrangular final, Nacional tiene un partido menos, ha jugado 16 encuentros de los cuales ha obtenido 22 puntos de 48 posibles, en total suma 5 victorias, 7 empates y 4 derrotas, resultados que lo dejan en la casilla 10 en la tabla de posiciones.

Pese a que Nacional es reconocido por disputar torneos no solo en Colombia sino internacionalmente, este semestre ha sido un fracaso para el equipo antioqueño, pues ni siquiera pudo clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores por lo que ha apostado todo a intentar ganar la liga local pero su juego no convence, no muestra la jerarquía que tenía en torneos anteriores, tiene buena plantilla pero algunos jugadores no están rindiendo el 100% y el estilo de juego que propone Paulo Autuori no le funcionado, por eso Nacional está fuera de los 8 mejores a pocas fechas de finalizar el todos contra todos.

Malas Campañas de Atlético Nacional

De la mano del técnico argentino Oscar Héctor Quintabani, Nacional obtuvo dos títulos del máximo torneo del futbol colombiano en un mismo año por primera vez en su historia, pero después de ese gran logro, Nacional tuvo tres años de sequía, entre el año 2008-2010, Nacional tuvo cuatro técnicos (Gabriel Jaime 'Barrabas' Gómez, José Fernando Santa, Luis Fernando Suárez, Ramón Cabrero), ninguno de ellos pudo ganar un solo título y lograron registrar muy malas campañas, la peor fue en el torneo apertura 2009 donde Nacional ocupó el penúltimo puesto y logró sumar apenas 16 puntos.

En el año de 1950 Nacional perdió en las primeras 7 fechas, al final del torneo quedó en las últimas posiciones:

1950, posición 15, último.

1951, posición 15 de 18 equipos que disputaron el torneo.

1952, posición 13, quedó de antepenúltimo.

1961, posición 11 penúltimo del torneo.

1963, posición 11, antepenúltimo.

1966, posición 12, antepenúltimo.

1968, posición 11, 14 equipos disputaron el torneo.

1969, posición 12, antepenúltimo.

1970, posición 11, entre 14.

Apertura 2003, posición 14 de 18.

Apertura 2008, posición 14 de 18.

Apertura 2009, penúltima posición.

Datos de 1950 a 2008: Juan Manuel Uribe (El Colombiano)